Красноярский край: в гимназии во время уроков классы залило кипятком

Железногорск, Красноярский край, , 15:01 — REGNUM В соцсетях сегодня, 28 января, появилась информация о ЧП в гимназии города Железногорска (Красноярский край). Сообщается, что в учебном учреждении прорвало трубу и классы прямо во время уроков залило кипятком.

В частности, информацию об инциденте распространил паблик «СобытияГород-26. Железногорск». По данным очевидцев, «потоп» начался на четвёртом этаже и якобы «дошёл» до второго:

«Во время урока стало резко холодно. Учитель проверила батарею. Не прошло и минуты — из этой батареи потоком хлынул кипяток и пошёл пар. Часть попала учителю на ноги».

При этом подписчики уточняют, что «большой паники» не было.

В гимназии информацию об инциденте подтвердили. Однако там сообщили, что хлынувшая из труб вода сначала не была горячей, поэтому никто не пострадал, эвакуация прошла спокойно.

Как передаёт телеканал «Енисей», учеников отправили по домам, но уже 29 января почти все они смогут вернуться на занятия. В кабинетах, где учатся десятые классы, необходимо сделать косметический ремонт. Планируется, что десятиклассники смогут продолжить учёбу к концу текущей недели.