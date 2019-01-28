В Перми началась операция по швартовке судов, оторвавшихся от причала

Пермь, , 14:59 — REGNUM В Перми начали операцию по вызволению дебаркадеров из ледяного плена на Каме и швартовке к берегу. СМИ сообщают, что начали буксировать теплоход «Иртыш» к мукомольному заводу. На мосту кратковременно перекрывали движение транспорта. Остальные плавсредства планируют буксировать к берегу 29 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 22 января в Речном порту Перми из-за подъема воды в реке вместе с огромной льдиной оторвались дебаркадеры. Суда начали дрейфовать в сторону моста. Из-за угрозы столкновения с опорой инженерного сооружения движение на мосту приостанавливали. Однако дебаркадеры, не доплыв до моста примерно 200 метров, врезались в лёд и остановились.

С момента отрыва дебаркадеров от берега город живёт в режиме повышенной готовности, а возле моста дежурят сотрудники Госавтоинспекции.