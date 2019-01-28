Понедельник, 28 Января 2019 года
14:59:27 МСК

В Перми началась операция по швартовке судов, оторвавшихся от причала

Происшествия

Теплоход «Иртыш» буксируют к мукомольному заводу

Пермь, 28 января 2019, 14:59 — REGNUM  В Перми начали операцию по вызволению дебаркадеров из ледяного плена на Каме и швартовке к берегу. СМИ сообщают, что начали буксировать теплоход «Иртыш» к мукомольному заводу. На мосту кратковременно перекрывали движение транспорта. Остальные плавсредства планируют буксировать к берегу 29 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 22 января в Речном порту Перми из-за подъема воды в реке вместе с огромной льдиной оторвались дебаркадеры. Суда начали дрейфовать в сторону моста. Из-за угрозы столкновения с опорой инженерного сооружения движение на мосту приостанавливали. Однако дебаркадеры, не доплыв до моста примерно 200 метров, врезались в лёд и остановились.

С момента отрыва дебаркадеров от берега город живёт в режиме повышенной готовности, а возле моста дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить