Боевики ИГИЛ* казнили трех мирных жителей в Ираке

Багдад, , 14:55 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили трех мирных жителей в иракской провинции Анбар, сообщает 28 января Anadolu Ajansi.

«Тела погибших были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в пустыне с огнестрельными ранениями в голову», — подчеркнул местный чиновник Халед Салман, добавив, что мирные жители собирали грибы, когда на них напали террористы.

Боевики «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не взяли ответственность за совершенное преступление, однако местные власти не сомневаются в их причастности к убийству.

Напомним, в настоящее время боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически уничтожены в Ираке, однако отдельные группировки и спящие ячейки продолжают совершать нападения на местных жителей.

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