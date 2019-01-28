В Австралии десятки тысяч людей остались без электричества из-за жары

Канберра, , 16:04 — REGNUM Австралийский оператор электроэнергии (AEMO) объявил о принудительном снижении нагрузки на электросеть из-за чрезмерного потребления электроэнергии. Об этом сообщает австралийское новостное агентство ABC. Из-за перегрузки сети оператор приступил к веерным отключениям электричества, чтобы предотвратить повреждение всей системы.

В ходе веерных отключений подача электричества прекращается на несколько часов в различных районах. В частности, как сообщается, меры затронули 200 000 человек в штате Виктория. Компания уже принесла извинения за доставленные неудобства и поблагодарила граждан за понимание.

Министр энергетики Австралии Лили Д’Амброзио заявила, что потеря мощности главным образом была обусловлена тем, что три угольные электростанции были отключены, а выработка на других была снижена. Такой высокий спрос на электроэнергию вызван аномально высокой температурой, которая сохраняется уже в течение недели и вынуждает жителей использовать кондиционеры и другие системы охлаждения на максимальную мощность.