Понедельник, 28 Января 2019 года
16:33:43 МСК

В Австралии десятки тысяч людей остались без электричества из-за жары

Происшествия

Из-за большого спроса на электроэнергию 200 000 человек остались без света

Канберра, 28 января 2019, 16:04 — REGNUM  Австралийский оператор электроэнергии (AEMO) объявил о принудительном снижении нагрузки на электросеть из-за чрезмерного потребления электроэнергии. Об этом сообщает австралийское новостное агентство ABC. Из-за перегрузки сети оператор приступил к веерным отключениям электричества, чтобы предотвратить повреждение всей системы.

В ходе веерных отключений подача электричества прекращается на несколько часов в различных районах. В частности, как сообщается, меры затронули 200 000 человек в штате Виктория. Компания уже принесла извинения за доставленные неудобства и поблагодарила граждан за понимание.

Министр энергетики Австралии Лили Д’Амброзио заявила, что потеря мощности главным образом была обусловлена тем, что три угольные электростанции были отключены, а выработка на других была снижена. Такой высокий спрос на электроэнергию вызван аномально высокой температурой, которая сохраняется уже в течение недели и вынуждает жителей использовать кондиционеры и другие системы охлаждения на максимальную мощность.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить