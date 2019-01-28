Полиция Австралии обнаружила партию наркотиков стоимостью $107 млн

Канберра, , 17:38 — REGNUM Полиция Австралии задержала четырех злоумышленников, которым удалось провезти наркотики стоимостью 107 млн долларов. Об этом сообщает австралийское информационное агентство The Sydney Morning Herald. По словам полиции, это самая крупная партия, обнаруженная пограничниками за последние 10 лет.

Австралийская пограничная служба обнаружила 400 блоков героина весом более 154 килограммов, приблизительной стоимостью 77 млн долларов. Запрещенное вещество перевозилось в 4 деревянных коробках, которые прибыли грузовым рейсом из Малайзии. В коробках лежали различные сувениры и шляпы, для того чтобы скрыть второе дно, где и перевозился героин.

После обыска домов злоумышленников полиция также изъяла около 7,5 кг героина стоимостью 4 млн долларов, а также 35 кг кристаллического кокаина на сумму 26 млн долларов, а также было найдено около 200 000 долларов наличными.