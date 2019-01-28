Украинские власти проводят насильственную дерусификацию — разведка ЛНР

Луганск, , 14:39 — REGNUM Власти на временно подконтрольной Украине территории ЛНР приказывают местным чиновникам игнорировать обращения людей на русском языке, заявил 28 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге.

«В Меловском районе активизировалась деятельность радикально настроенных лиц, которые угрожают физической расправой работникам сферы обслуживания, говорящим на русском языке», — добавил Марочко.

Он также отметил, что жителям Донбасса, несогласным с насильственной украинизацией, угрожают члены националистических партий и боевики ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко похвастался успехами в украинизации книжного рынка, а затем тут же признал, что информационное пространство принудительно заполняется украинским языком при помощи разного рода ограничений русскоязычного продукта.

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