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В Омске спортсмен умер во время разминки перед матчем по флорболу

Происшествия

По данному факту проводит проверку следствие

В Омске спортсмен умер во время разминки перед матчем по флорболу
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Омск, 28 января 2019, 14:29 — REGNUM  В Омске следователи проводят проверку по факту смерти 25-летнего спортсмена. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 января, в областном следственном управлении СКР.

Инцидент произошёл 26 января в спортзале СК «Юность». Спортсмен скончался во время разминки перед любительским матчем по флорболу (хоккей в зале — прим. ИА REGNUM ).

По предварительным данным ведомства, судебно-медицинское исследование показало, что молодой человек умер от острой сердечной недостаточности. Все обстоятельства и причины случившегося следствие намерено выяснить в ходе проверки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года трагедией закончилась тренировка в Ледовом дворце в городе Елец Липецкой области. Во время тренировке по хоккею умер несовершеннолетний мальчик. Ему в шею попала шайба, брошенная другим участником тренировки.

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