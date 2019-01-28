В Москве найдено тело экс-главы «Дальспецстроя»

Москва, , 14:10 — REGNUM В московском районе Жулебино обнаружено тело бывшего руководителя «Дальспецстроя» Дмитрия Савина. По предварительным данным, смерть наступила в результате самоубийства, со ссылкой на данные СКР пишет 28 января «Коммерсантъ».

Отмечается, что тело Савина было найдено 27 января во дворе его частного дома на Привольной улице. Также сообщается, что экс-глава крупной строительной компании покинул пост еще в 2015 году. В СКР уведомили, что по факту смерти начата доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2018 года бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман (предшественник Дмитрия Савина) был приговорен к 12 годам колонии, его подельник, экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов отправился за решетку на шесть лет, сын Хризмана Михаил был приговорен к 5,5 годам, а главбух предприятия Владимир Ашихмин — к семи годам.

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