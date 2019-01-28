Главный свидетель по делу Никиты Белых сам стал фигурантом уголовного дела

Киров, , 14:09 — REGNUM В отношении генерального директора АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» Руслана Цуканова (АО «НЛК»), представителя АО «НЛК», а также конкурсного управляющего ООО «ИК «КБФ» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), а также по ч.2 ст.330 УК РФ («Самоуправство с применением насилия или угрозой применения»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Кировской области.

По данным следствия, фигуранты дела в 2018 году путем обмана завладели имуществом, принадлежащим ООО «Сокольский фанерный комбинат» — они приобрели право собственности на здание участка по переработке макулатуры, расположенное в поселке Мурыгино, кадастровой стоимостью более 9 млн рублей.

Затем гендиректор НЛК нанял частное охранное предприятие для захвата этого здания. В ноябре вооруженные сотрудники ЧОПа проникли на охраняемую территорию комбината, угрожая применением насилия они захватили здание участка по переработке макулатуры.

Кроме того, был установлен факт аналогичного незаконного завладения правом собственности на здание цеха печати на имя ООО «ИК «КБФ», которое фактически также принадлежало Сокольскому фанерному комбинату.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Цуканов в ходе рассмотрения дела экс-губернатора Кировской области Никиты Белых являлся главным свидетелем обвинения. Он подтверждал, что Белых контактировал с бизнесменом, который являлся взяткодателем по делу бывшего губернатора о взятке на 400 млн евро.

Другой фигурант — арбитражный управляющий, участвовавший в десятках судебных процессов на территории региона. Представитель НЛК — крупный местный бизнесмен.

Все они были задержаны в Москве на прошлой неделе. В их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов заверил, что будет выяснять каким образом задержание гендиректора НЛК можно использовать для защиты бывшего губернатора Кировской области.

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