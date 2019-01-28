Природа или человеческий фактор? В Австралии погибли тысячи рыб

Канберра, , 14:07 — REGNUM Власти Австралии опасаются, что в стране может произойти экологическая катастрофа, так как тысячи рыб уже погибли от засухи на востоке страны, сообщает 28 января Al Arabia.

Представители рыболовецкой отрасли Австралии заявили, что обнаружили в реке Мюррей огромное количество мертвой рыбы. Один из очевидцев смог насчитать 380 мертвых рыб.

«Там много мелкой мертвой рыбы, также много крупной рыбы», — отметил один из туристов Роб Грегори.

«Это настоящая экологическая катастрофа, она не менее страшна чем, например, обесцвечивание кораллов», — добавил мужчина.

Напомним, власти страны называют причиной гибели рыб засуху, однако по мнению местных жителей — это связано с загрязнением водоемов. Также эксперты считают, что причиной могло стать резкое падение температуры, которое способствовало снижению уровня кислорода в воде.

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