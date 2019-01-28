Прокуратура требует привлечь к ответу завучей одной из школ Татарии

Набережные Челны, Татария, , 13:40 — REGNUM Завучей набережночелнинский школы №13, не допустивших ученика в школьную столовую, могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Вопрос об ответственности поставила прокуратура Набережных Челнов, указав, что «сотрудницы школы допустили непедагогичное поведение — создали конфликтную ситуацию, в ходе которой использовали в адрес учащегося некорректные выска­зывания», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, история конфликта получила огласку после того, как в соцсеть попало видео, на котором женщины не пускают столовую подростка, который хотел приобрести выпечку за наличный расчёт. Дежурный педагог преградил дорогу семикласснику и грубо потребовал, чтобы тот ушёл, заявив, что на него не накрыли, поэтому «развернулся, пошёл». После того, как конфликт придали огласке, началась служебная проверка. Глава управления образования и по делам молодежи города Винер Харисов заявил, что инцидент произошёл 10 января, а с администрацией школы уже провели беседу о недопущении подобных ситуаций. Харисов также добавил, что «при наличии денег учащиеся школы должны иметь возможность купить выпечку».

28 января 2019 года на конфликт в столовой отреагировало надзорное ведомство. Прокуратура Набережных Челнов после проверки «поставила вопрос об ответственности завучей, не впустивших ученика в школьную столовую» в нарушение Положения об организации школьного питания.

«Кроме того, вопреки требованиям законодательства об образовании и профессиональной этики указанные сотрудницы школы допустили непедагогичное поведение — создали конфликтную ситуацию, в ходе которой использовали в адрес учащегося некорректные выска­зывания», — отмечается в сообщении ведомства и уточняется, что в адрес главы исполкома внесено представление, в котором поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности педагогических работников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый конфликт в набережночелнинских школах. В начале декабря 2018 года школьница получила травму после «общения» с учителем математики, которая схватила её за плечо так, что ребёнок получил ушиб мягких тканей плеча. Не дожидаясь результатов служебной проверки, педагог уволилась.

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