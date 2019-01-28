В детском саду Львова отравились 10 детей

Львов, Украина, , 13:42 — REGNUM У десятерых воспитанников ясельной группы детского сада №153 появились симптомы отравления, сообщило 28 января местное издание Zaxid.net.

«В четверг-пятницу заболели дети ясельной группы. Сейчас девять детей лечатся дома, ещё один ребёнок пребывает в инфекционной больнице. На данный момент ещё нет результатов лабораторных исследований, поэтому причина отравления пока не известна», — рассказала заведующий детским садом Юлия Кукурика.

Она добавила, что в детском саду проведена дезинфекция. Детский сад продолжает работать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее восемь школьников в Киевской области попали в больницу после поездки на школьном автобусе. Двое из них оказались в реанимации.

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