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ВСУ минируют линию соприкосновения в Донбассе — Народная милиция ДНР

Происшествия

Командование ВСУ ничему не учится на опыте подрывов своих военнослужащих на собственных минах

Донецк, 28 января 2019, 13:30 — REGNUM  Саперы украинских вооруженных формирований в хаотическом режиме выставляют минные поля у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил 28 января начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, командование 93-й механизированной бригады ВСУ ничему не учится на опыте подрывов своих военнослужащих на собственных минах.

«Нашей разведкой отмечается беспорядочная установка новых минных полей саперами 93-й бригады», — подчеркнул Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января пресс-секретарь Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что четверо украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на минном поле под Авдеевкой.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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