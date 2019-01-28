Сотрудница полиции в США убита коллегой при игре в «русскую рулетку»

Сент-Луис, США, , 13:32 — REGNUM Женщина-полицейский из Сент-Луиса была застрелена в квартире мужчины-коллеги во время игры в «русскую рулетку», сообщает The Washington Examiner.

29-летнему офицеру Натаниэлю Хендрену предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и вооруженном преступном деянии в связи со смертью 24-летнего офицера Кэтлин Аликс.

По сообщению полиции, Аликс была застрелена в квартире Хендрена около часа ночи в четверг после того, как полицейские играли в «русскую рулетку»: Хендрен зарядил револьвер одной пулей, крутанул барабан и передал коллеге. Таким образом Аликс и Хендерен обменялись револьвером несколько раз, оружие не стреляло, а итоге Хендрен взял револьвер, направил его на Аликс и выстрелил той самой единственной пулей ей в грудь.

В квартире находился третий офицер, который предупредил двоих о недопустимости подобной игры, но не смог предотвратить стрельбу. Хендрен и второй офицер были на смене и по рации вызвали помощь. Аликс была объявлена мертвой вскоре после прибытия в университетскую больницу Сент-Луиса. Убитая была не на службе и непонятно, почему она или другой офицер находились в квартире Хендрена.