В Омской области признаков закладки взрывных устройств не обнаружено

Омск, , 13:29 — REGNUM Аппарат антитеррористической комиссии Омской области дал комментарий по фактам сообщений о «минировании». Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, омичей просят сохранять спокойствие.

Анонимные письма о минировании поступали на электронную почту ряда предприятий, организаций и учреждений Омской области 28 января. Проводилась проверка каждого сообщения.

«По состоянию на текущий момент признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Мы призываем граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений», — подчеркнули в аппарате антитеррористической комиссии региона.

Там отметили, что ситуацию контролирует председатель омской антитеррористической комиссии, глава области Александр Бурков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по регионам Сибири 28 января прокатилась волна сообщений о «минировании» различных объектов. Речь шла о школах, медучреждениях, органах власти. Только в Омской области «атакам» лжетеррористов подверглись десятки объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Волна сообщений о минировании прокатилась по Омску