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В Омской области признаков закладки взрывных устройств не обнаружено

Происшествия

Лжетеррористы атаковали не только Омск, но и другие сибирские города

В Омской области признаков закладки взрывных устройств не обнаружено
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Улциа Ленина. Омск

Омск, 28 января 2019, 13:29 — REGNUM  Аппарат антитеррористической комиссии Омской области дал комментарий по фактам сообщений о «минировании». Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, омичей просят сохранять спокойствие.

Анонимные письма о минировании поступали на электронную почту ряда предприятий, организаций и учреждений Омской области 28 января. Проводилась проверка каждого сообщения.

«По состоянию на текущий момент признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Мы призываем граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений», — подчеркнули в аппарате антитеррористической комиссии региона.

Там отметили, что ситуацию контролирует председатель омской антитеррористической комиссии, глава области Александр Бурков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по регионам Сибири 28 января прокатилась волна сообщений о «минировании» различных объектов. Речь шла о школах, медучреждениях, органах власти. Только в Омской области «атакам» лжетеррористов подверглись десятки объектов.

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