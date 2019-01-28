Неизвестные освободили заключенного во Франции

Париж, , 13:26 — REGNUM Во Франции совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов, которые перевозили в здание Верховного суда преступника. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на тюремную администрацию.

По данным телеканала, инцидент произошел 28 января в городе Тараскон. Злоумышленнику, отбывавшему наказание в тюрьме Безье, удалось сбежать.

Отмечается, что всего в нападении на конвой участвовало трое неизвестных, которые были вооружены. В результате инцидента пострадал один из полицейских.

В настоящее время стражи порядка ведут поиск злоумышленников.

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