В Казани таксист выстрелил в пассажира за отказ отряхнуть ноги от снега

Казань, , 13:25 — REGNUM В Казани таксист выстрелил из пневматического оружия в пассажира, который отказался отряхнуть ноги от снега. Таксиста задерживали, применяя план «Перехват».

Инцидент произошел на парковке около торгового центра на проспекте Амирхана. Такси потребовалось троим мужчинам, после того, как автомобиль был подан, компания пыталась сесть в салон. Между водителем и пассажирами произошел конфликт, сообщает KazanFirst. Водитель попросил стряхнуть пассажиров снег с обуви — они отказались.

После обмена острыми репликами таксист достал пневматическое оружие и выстрелил в шею одному из мужчин. После этого автомобиль такси уехал в неизвестном направлении, однако вскоре был задержан, а водитель доставлен в ближайшее отделение полиции.

По данным регионального минздрава, пострадавший был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался после оказания первой медицинской помощи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 октября Госдума приняла в первом чтении Законопроект, направленный на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) для легковых такси. Документ обяжет перевозчиков такси страховать свою ответственность на случай причинения вреда жизни и здоровью пассажиров.

В то же время глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия») заявил, что закон может быть принят не раньше 2019 года. В частности, отметил он, текущая версия не полностью защищает пассажира. Так, по его словам, закон следует принимать одновременно с инициативой по регулированию работы такси в РФ (включая агрегаторов) в целом, поскольку сегодня никто не занимается режимом труда и отдыха водителей или доходной частью такси, а многие заказы такси своевременно не выполняются.