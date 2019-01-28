В Новой Москве задержали подозреваемого в серии «минирований» школьника

Москва, , 13:09 — REGNUM Сотрудники полиции задержали в Новой Москве 15-летнего подростка, который подозревается в серии заведомо ложных сообщениях о минировании, сообщает 28 января пресс-служба столичного главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, в полиции на протяжении месяца пять раз поступали сообщения о минировании школы в поселке Кленовское, при проверке данная информация ни разу не подтвердилась.

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По данным фактам были возбуждены уголовное дела, в рамках расследования которых и был задержан подозреваемый.

«Им оказался 15-летний подросток, проживающий в ближнем Подмосковье, — говорится в сообщении. — В настоящее время задержанный полностью сознался в содеянном».

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные террористы сегодня, 28 января, «атаковали» Красноярский край, Новосибирскую, Кемеровскую область, а также Хакасию. Ранее волна сообщений о минировании прокатилась по Иркутску и Улан-Удэ.

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