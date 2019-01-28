В отношении алтайского депутата-дебошира возбудили уголовное дело

Горно-Алтайск, , 13:01 — REGNUM Следственные органы Республики Алтай нашли основание для возбуждения уголовного дела, предусмотренного ст. 116 УК РФ («Нанесение побоев»), в отношении депутата Совета депутатов Чемальского района четвертого созыва по избирательному округу №5 Юрия Корнеева. Об этом сегодня, 28 января, сообщает региональное СУ СК РФ.

в конце декабря 2018 года после новогоднего корпоратива в селе Чемал депутат, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес побои управляющей кафе и присутствовавшей на мероприятии в качестве певицы 59-летней местной жительнице, а также заступившемуся за нее 14-летнему ребёнку, нашла своё подтверждение по итогам доследственной проверки.

Судя по всему, информация о том, что

Инцидент произошёл 22 декабря 2018 года примерно в 21 часа 50 минут местного времени в помещении кафе «Чемальское подворье».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе сессии, состоявшейся 22 января, трое депутатов муниципального образования «Чемальский район» Марина Бочкарева, Александра Механошина и Пантелей Яманов сложили с себя депутатские полномочия, поскольку сочли действия своего коллеги Юрия Корнеева аморальными, а спикер Людмила Ящемская отказались вносить в повестку дня вопрос о соответствии поступка Корнеева депутатской этике.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае депутаты-единороссы заявили о сложении полномочий