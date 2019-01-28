Понедельник, 28 Января 2019 года
13:08:09 МСК

Земельный конфликт в Уганде: местные жители спорной территории похищены

Происшествия

Конфликт по поводу спорной территории Апаа, занимающей площадь 40 километров, не утихает вот уже 9 лет

Амуру, Уганда, 28 января 2019, 13:07 — REGNUM  10 местных жителей спорной территории Апаа были похищены неизвестными вооруженными мужчинами. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Предположительно их содержат в государственной тюрьме Openzizi в провинции Аджумани, в которой живут представители одного из враждующих народов. Местные жители территории Апаа, которая стала причиной конфликта, продолжающегося вот уже 9 лет, предположительно, были похищены в ходе недавнего возобновления столкновений.

Перед тем, как быть отправленными в тюрьму, местные жители были доставлены в полицейский участок Аджумани, однако полиция не предоставила информации о похищенных.

Тем не менее, сотрудники тюрьмы, которые попросили не называть их имен, подтвердили наличие 10 заключенных из Апаа.

Всего в ходе атаки, предположительно совершенной со стороны жителей Аджумани, было сожжено 48 хижин.

Мирное решение так и не было достигнуто, сообщает полиция.

Читайте ранее в этом сюжете: Земельный конфликт на северо-востоке Уганды разгорелся с новой силой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить