Афера в УФСИН на 60 млн: в Ставрополе до суда дошло громкое уголовное дело

Ставрополь, , 12:57 — REGNUM Громкое уголовное дело о мошенничестве направлено в суд следственными органами СУ СКР по Ставропольскому краю — речь идет о хищении 60 млн рублей. Обвиняемыми по делу проходят четыре человека: бывшие главный экономист УФСИН края, двое начальников исправительной колонии №6, а также бывший генеральный директор ООО «Консервный завод Русский». Как сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе краевого СУ СКР, фигуранты, в зависимости от роли каждого, обвиняются по нескольким статьям уголовного кодекса — мошенничество, пособничество в мошенничестве, пособничество в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2013—2014 годах главный экономист УФСИН России по Ставропольскому краю поручила начальникам ИК №6 заключить контракты на аренду помещений и оборудования с ООО «Консервный завод Русский». После этого исправительная колония взяла обязательства по обеспечению ФСИН России овощными консервами. Затем руководством исправительной колонии с генеральным директором ООО «Консервный завод Русский» было заключено несколько государственных контрактов аренды имущества, которое принадлежало компании. Однако фактически это имущество в аренду колонии не передавалось, а вот деньги по договору платились исправно. По данным следствия, эти деньги — а в общей сложности из федерального бюджета по мошеннической схеме было похищено более 60 млн рублей — присвоили себе обвиняемые.

По данным СКР, объем уголовного дела составил более 30 томов. Сейчас следствие по делу завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.