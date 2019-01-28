Перенос дела Маркелова из Марий Эл рассмотрят в закрытом от СМИ режиме

Москва, , 12:53 — REGNUM Верховный суд России своим решением закрыл от участия представителей СМИ заседание, где рассматривается вопрос об изменении подсудности уголовного дела по обвинению в крупной взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. В рассмотрении ходатайства Генеральной прокуратуры РФ обвиняемые — бывший глава региона и руководитель ООО «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова — участвуют по видеосвязи из СИЗО.

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Потерпевшая сторона, которой является министерство финансов Марий Эл, не участвует в заседании, перед этим ведомство сообщило, что оставляет решение вопроса на усмотрения суда, сообщает издание «7x7».

Причем и Маркелов, и Кожанова не хотят, чтобы журналисты участвовали в заседании.

«Я считаю, что нужно сделать все, чтобы это заседание было закрытым», — сказал экс-глава республики и пояснил, что будет приводить доводы, не для общественного обсуждения, а для судьи, и они «не дадут авторитета нашей власти».

Он уточнил, что в материалах следствия есть аудиозапись его переговоров с представителями судейского сообщества, Маркелов намерен объяснить суть этих обсуждений, но если дело дойдет до журналистов — это «затронет вообще судебную систему».

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Кожанова же возражает против участия в заседании СМИ, поскольку плохо себя чувствует.

В итоге заседание будет проходить в закрытом от СМИ режиме, и прессу допустят только на оглашение решения суда.

Напомним, ранее заместитель Генерального прокурора России Виктор Гринь направил в ВС РФ ходатайство о переносе слушания дела Маркелова в один из районных судов соседней с Марий Эл Нижегородской области, узнал «Коммерсантъ». В качестве основания для ходатайства указано, что в Марий Эл правосудное решение может быть и не вынесено, поскольку все руководители местной судебной системы были назначены при участии экс-главы республики. Адвокат бывшего чиновника возражал, что в случае переноса дела свидетелям будет затруднительно присутствовать на заседаниях, а этот факт нарушит права подсудимых.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, следственные действия по делу Маркелова были завершены 8 июня. По версии следствия, он, являясь экс-главой Марий Эл, получил через доверенное лицо, главу компании «Телекомпания 12 регион» Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» и экс-депутата Госсобрания республики Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Кроме того, Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов, а также злоупотребление должностными полномочиями.

С делом экс-главы республики в одно производство объединено уголовное дело в отношении экс-главы марийского минсельхоза Ираиды Долгушевой. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

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В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Получение взятки; злоупотребление должностными полномочиями; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия; посредничество во взяточничестве»).

Ни один из обвиняемых свою вину не признает.

В конце декабря подозреваемым были предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, а также злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном обороте оружия. Уголовное дело было направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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