«Оснований для паники нет»: власти Томской области о лжетеррористах

Томск, , 12:48 — REGNUM Анонимные сообщениях о «минированиях» поступали сегодня, 28 января, в учреждения социальной сферы Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, ситуация находится под контролем.

По словам замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, «провокационные» сообщения учреждения получали по электронной почте.

«Волна подобных провокаций уже прошла в нескольких регионах страны. Региональные управления ФСБ и МВД отрабатывают каждое сообщение, проводя весь комплекс обязательных мероприятий. Оснований для паники нет, ситуация находится под полным контролем, параллельно устанавливаются организаторы провокаций», — прокомментировал Толстоносов.

Он напомнил, что ранее сообщения о «минировании» были зафиксированы в Чите (Забайкальский край), Улан-Удэ (Бурятия), Иркутске (Иркутская область), а также в других регионах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 ноября, лжетеррористы «заминировали» десятки объектов в регионах Сибири. проводились эвакуации из школ, медучреждений, министерств и ведомств.

Читайте также: В Хакасии лжетеррористы парализовали работу скорой помощи

Читайте также: Угрозы не подтвердились: соцучреждения Кемерова возобновляют работу

Читайте также: АТК: признаков закладки взрывных устройств в Новосибирске не обнаружено

Читайте также: Телефонный терроризм: очередь дошла до Красноярска