Обливший памятник «вежливым людям» краской признался в своем деянии

Симферополь, , 12:26 — REGNUM Правоохранители Крыма задержали подозреваемого в акте вандализма — по предположению стражей порядка, он облил краской памятник «вежливым людям». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД РФ.

В ведомстве отметили, что задержанный гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина задержан по подозрению в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.214 УК РФ («Вандализм»).

"Мужчина дал признательные показания в совершении данного преступления», — подчеркнули в полиции.

Напомним, памятник «вежливым людям» был открыт в Симферополе в 2016 году в честь российских солдат, обеспечивших в 2014 году свободное проведение голосования о статусе полуострова. Монумент представляет собой фигуру военнослужащего, рядом с которым находятся девочка и кот.

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