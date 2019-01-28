На горловском заводе в ДНР обрушились стены цеха

Горловка, ДНР, , 12:11 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) в одном из цехов машиностроительного завода города Горловка обрушились стены. Об этом сообщил 28 января и.о. главы городской администрации Иван Приходько.

«По предварительной информации, произошло обрушение стен, вследствие чего сложилось порядка 1,5 тыс. кв. м. площади цеха», — цитирует его слова портал gorlovka.today.

Также Приходько добавил, что на текущее время остается неизвестной судьба одного из рабочих завода. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря министр промышленности и торговли ДНР Эдуард Арматов заявил, что в 2019 году в республике планируется открыть два предприятия — первое будет выпускать каменноугольный пек и каменноугольные масла, на втором планируется производить более 500 видов изделий из пластмассы.

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