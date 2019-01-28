50-летнего гражданина Китая подозревают в поджоге дома

Сеул, , 12:11 — REGNUM 27 января в 18:15 (по местному времени) в районе Дэрим-донг, г. Сеул загорелся первый этаж двухэтажного дома, сообщает YTN.

В тушении пожара приняло участие около 80 человек и 20 единиц пожарной техники. Жителей дома благополучно эвакуировали.

Согласно информационному источнику, ущерб имущества оценивается в 13,3 млн вон (~$11,880).

Правоохранительные органы задержали 50-летнего гражданина Китая, который подозревается в поджоге. Кроме этого, мужчина также обвиняется в том, что угрожал оружием на рынке, находящимся в нескольких метрах от дома, в котором произошел пожар.

На данный момент, полиция ведет расследование в отношении подозреваемого.