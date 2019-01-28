Понедельник, 28 Января 2019 года
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50-летнего гражданина Китая подозревают в поджоге дома

Происшествия

Ущерб имущества оценивается в $11,880

Сеул, 28 января 2019, 12:11 — REGNUM  27 января в 18:15 (по местному времени) в районе Дэрим-донг, г. Сеул загорелся первый этаж двухэтажного дома, сообщает YTN.

В тушении пожара приняло участие около 80 человек и 20 единиц пожарной техники. Жителей дома благополучно эвакуировали.

Согласно информационному источнику, ущерб имущества оценивается в 13,3 млн вон (~$11,880).

Правоохранительные органы задержали 50-летнего гражданина Китая, который подозревается в поджоге. Кроме этого, мужчина также обвиняется в том, что угрожал оружием на рынке, находящимся в нескольких метрах от дома, в котором произошел пожар.

На данный момент, полиция ведет расследование в отношении подозреваемого.

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Пожары в жилых домах
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