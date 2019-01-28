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Лавина из грязи и камней в Перу стала причиной гибели людей

Происшествия

Десятки людей до сих пор находятся под завалами

Лима, 28 января 2019, 11:51 — REGNUM  В результате схода лавины в Перу погибли по меньшей мере 15 человек, сообщает 28 января Al Jazeera.

Под завалами отеля, на который обрушилась лавина из грязи и камней, оказались десятки людей. В это время в гостинице праздновалась свадьба, на которой присутствовали порядка 100 человек.

15 человек погибли, 34 получили ранения различной степени тяжести, в настоящее время они проходят лечение в госпиталях. Десятки людей все еще находятся под завалами. Спасательные службы работают круглосуточно.

Напомним, причиной оползней зачастую становятся проливные дожди, наиболее вероятны подобные трагедии в сезоны дождей. Проблемы инфраструктуры, также играют не последнюю роль в увеличении числа жертв стихии.

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Оползни, лавины, сели
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