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«Покрасивший» памятник «Вежливым людям» в Симферополе арестован

Происшествия

Мужчине грозит уголовное наказание за вандализм

Симферополь, 28 января 2019, 11:47 — REGNUM  Правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины, который ранее, будучи в нетрезвом виде, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

«Мужчина арестован по подозрению в совершении преступления УПК РФ. Он уже дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 (вандализм) УК РФ», — уточнили в пресс-службе МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, местные коммунальщики за полчаса отмыли памятник от краски.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму задержали вандала, осквернившего памятник «Вежливым людям»

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Вандализм
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