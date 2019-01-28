«Покрасивший» памятник «Вежливым людям» в Симферополе арестован

Симферополь, , 11:47 — REGNUM Правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины, который ранее, будучи в нетрезвом виде, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

«Мужчина арестован по подозрению в совершении преступления УПК РФ. Он уже дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 (вандализм) УК РФ», — уточнили в пресс-службе МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, местные коммунальщики за полчаса отмыли памятник от краски.

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