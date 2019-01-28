В САФУ не выдали зарплату из-за задержки федеральной субсидии

Архангельск, , 11:41 — REGNUM Северный (Арктический) федеральный университет привлек внимание прокуратуры — перед работниками вуза снова образовался долг по зарплате.

Напомним, для С (А)ФУ это уже не первый эпизод, связанный с задержками по зарплате. В сентябре 2018 года сумма долга перед работниками составляла 30 млн рублей и была погашена только после вмешательства прокуратуры. Тогда причиной долга назвали кассовый разрыв.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, на этот раз речь идет о декабре 2018 года, когда сроки выплаты зарплаты были снова нарушены.

По данному факту ректору С (А)ФУ Елене Кудряшовой 14 января было объявлено предостережение, а 21 января возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Материалы направлены для рассмотрения в мировой суд.

«Причины нарушения сроков выплаты заработной платы связаны с несвоевременным поступлением субсидии на выполнение государственного задания», — сообщили в прокуратуре.