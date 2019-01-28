Больше тысячи ДТП произошло в Петербурге и Ленобласти за выходные

Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM В минувшие субботу и воскресенье, 26 и 27 января, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отмечалась очень высокая аварийность на дорогах. Об этом сообщили 28 января в межрегиональном Управлении ГИБДД.

В Петербурге за двое минувших суток случилось 1056 ДТП. В них пострадали 24 человека, в том числе четверо детей. Один человек погиб.

В Ленинградской области за выходные произошло 210 дорожных аварий. Пострадало 28 человек, в том числе трое детей. Погиб один человек — это пассажирка легкового автомобиля, столкнувшегося с грузовиком в Тихвинском районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько массовых аварий произошло на Киевском шоссе под Петербургом 26 января. Однако в них пострадавших не было.