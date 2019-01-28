Стали известны детали поимки похитителя картины Куинджи

Москва, , 10:50 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» спустя сутки после кражи полотна с помощью камер наружного наблюдения, расположенных в Третьяковской галерее, об этом 28 января сообщает РБК со ссылкой на источник в главном столичном управлении МВД РФ.

По словам собеседника издания, после того как от сотрудников Росгвардии поступило сообщение о краже, полицейские с помощью очевидцев идентифицировали подозреваемого. После этого специалисты изучили записи с видеокамер, установили автомобиль, на котором прибыл злоумышленник, и проследили его передвижение до поселка Заречье в Подмосковье.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 января злоумышленник украл картину Куинджи из Третьяковской галереи прямо на глазах посетителей. Страховая стоимость произведения живописи — 12 млн рублей. По оценке специалистов, на рынке цена картины могла возрасти до $200 тыс., однако легально ее продать было уже невозможно.

Подозреваемый в краже был задержан 28 января в поселке Заречье Московской области. По данным МВД, ранее мужчина привлекался по делам, связанным с хранением наркотиков.

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