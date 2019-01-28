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Названы две версии жёсткой посадки автожира в Нижегородской области

Происшествия

Выдвинуты две основные версии

Нижний Новгород, 28 января 2019, 10:43 — REGNUM  В Нижегородской области по факту жёсткой посадки летательного аппарата проводится проверка. Следствие выдвинуло две основные причины происшествия — техническую неисправность и ошибку пилотирования, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте.

Воздушное судно, автожир, совершило жёсткую посадку 27 января в Богородском районе Нижегородской области. В результате один человек получил травмы и был госпитализирован.

«Один человек получил травмы нижних конечностей. Разрушений и возгорания на земле нет В качестве основных версий причин авиапроисшетсвия следствие рассматривает: техническую неисправность и ошибку пилотирования», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воздушное судно совершило жёсткую посадку в 2−3 км от деревни Березовка. В результате инцидента пострадали два человека. Предварительно сообщалось, что пилот аппарата получил травмы и был госпитализирован в больницу № 13 Нижнего Новгорода. Второй пострадавший увезен в нижегородский центр медицины и катастроф.

Читайте ранее в этом сюжете: Жёсткая посадка летательного аппарата произошла в Нижегородской области

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Авиапроисшествия
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