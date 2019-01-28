Угрозы не подтвердились: соцучреждения Кемерова возобновляют работу

Кемерово, , 10:33 — REGNUM Правоохранительные органы Кемерова отрабатывают ситуацию с анонимными сообщениями о якобы минировании социальных учреждений, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

«Сообщения приходили в учреждения здравоохранения, ряд школ, гостиниц, администраций. Ни один из фактов данной угрозы не подтвердился. На местах работают правоохранительные органы. Кузбассовцев просят проявить терпение и понимание в связи с проведением спецдействий. Экстренные эвакуации из зданий, сбитый режим работы учреждений — это вынужденные меры, связанные исключительно с вопросами обеспечения безопасности людей», — отметили в пресс-службе администрации города Кемерово.

По данным департамента охраны здоровья населения Кузбасса, электронные письма с сообщениями о минировании поступили в десять учреждений здравоохранения областной столицы. По данным на 11:00 (время местное) были эвакуированы 2 918 пациентов и сотрудников, в пяти из них работа уже возобновлена. Для обогрева людей вблизи объектов размещены автобусы. На 13:00 (время местное) в Кемерове проводятся проверки на 53 объектах, среди которых учреждения здравоохранения и школы. В городе с 25 января введён карантин и детей в школах нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 28 января, в школы, больницы и административные здания города Кемерово поступили сообщения о минировании. Людей эвакуировали, а здания начали проверять правоохранительные органы и оперативные службы.

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