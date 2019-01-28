Похититель картины Куинджи является фигурантом другого уголовного дела

Москва, , 10:02 — REGNUM Подозреваемый в краже картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» ранее проходил по делу о хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ) 28 января, сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.

На момент задержания мужчина находился под подпиской о невыезде.

Как сообщает источник в МВД, подозреваемому в краже картины проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Его проверят на употребление наркотиков и на вменяемость. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются возможные соучастники задержанного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о похищении картины в полицию сообщили охранники Третьяковской галереи. При осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», после чего скрылись с места происшествия.

Архипа Куинджи является одним из самых популярных художников в России. На выставку художника в Третьяковскую галерею в январе выстроилась длинная очередь из желающих посетить экспозицию.

На ней зрители могут увидеть такие картины художника, как «На острове Валааме», «Север», «Ночь на Днепре», «Украинская ночь» и другие.

Картина «Ай-Петри. Крым» написана в период с 1898 по 1908 года.