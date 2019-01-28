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В Уганде найдено тело пропавшего студента английского университета

Происшествия

Хузайфах Тамбала пропал без вести 21 января 2019 года

Бунга, Уганда, 28 января 2019, 10:03 — REGNUM  Студент одного из английских университетов, несколько дней считавшейся пропавшим без вести, был найден мертвым на дороге Бвебаджжа — Энтеббе, сообщает Daily Monitor Uganda.

24 января полиция обнаружила тело Хузайфаха Тамбала, жителя города Бунга и студента английского университета. Студент возвратился в Уганду на каникулы. Полиция сообщила, что Тамбала был убит.

Тамбала числится пропавшим с 21 января 2019, в последний раз его видели в маршрутном такси, следовавшем по маршруту Кампала — Бунга.

Представитель полиции Люк Овойесигьире заявил, что «расследования с целью выявления произошедшего продолжается».

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