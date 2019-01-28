В Одесской области спасли четверых детей, дрейфовавших на льдине

Белгород-Днестровский, Украина, , 09:54 — REGNUM В городе Белгород-Днестровский Одесской области спасатели оказали помощь четверым детям, которых обнаружили на льдине в акватории Днестровского лимана, заявили в пресс-службе государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сказано 27 января на официальном сайте ведомства.

Детей 2003−2007 годов рождения обнаружили на льдине в 500 метрах от берега. Трое спасателей при помощи лодки сняли детей с льдины и отвезли на сушу.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января трое киевских туристов пострадали во время схода лавины в Закарпатье. Двум удалось выбраться из-под снега, а третий задохнулся. В ГСЧС отметили, что туристы обращались в ведомство за информацией о безопасности выбранного ими маршрута, однако всё же рискнули идти в горы, несмотря на предупреждение спасателей.

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