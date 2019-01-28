В Бразилии на месте прорыва дамбы работают добровольцы — СМИ

Бразилиа, , 09:50 — REGNUM В Бразилии на месте прорыва дамбы работают десятки добровольцев, которые оказывают помощь родственникам пропавших без вести. Об этом сказала психолог Камила Диаш в интервью РИА Новости.

По ее словам, добровольцы пытаются помочь людям «избавиться от страданий, которые они носят в себе».

Диаш уверяет, что жители страны, у которых пропали родственники в результате прорыва дамбы, верят, что их они живы.

Как передавало ИА REGNUM, прорыв плотины, в результате которого потоки грязи затопили здания горнодобывающей компании и жилые дома в муниципалитете Брумадинью, произошел 25 января. По последним данным, в результате инцидента погибли 58 человек, еще более 300 человек считаются пропавшими без вести.

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