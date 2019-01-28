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АТК: признаков закладки взрывных устройств в Новосибирске не обнаружено

Происшествия

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области призвала новосибирцев сохранять спокойствие

Новосибирск, 28 января 2019, 09:47 — REGNUM  Аппарат антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений о минировании социальных объектов сегодня, 28 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявили в комиссии, сообщения о минировании поступают на электронные почты учреждений здравоохранения, образования и торговых центров. При их поступлении людей из зданий эвакуируют «в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования», а спецслужбы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств.

«В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Аппарат антитеррористической комиссии региона призывает граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия», — указали в АТК.

В то же время, ситуация держится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — председателя антитеррористической комиссии области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 28 января, несколько школ, больниц и административных зданий были эвакуированы из-за анонимных сообщений о минировании. В правительстве области прошло оперативное совещание. По словам главы региона Андрея Травникова, «к сожалению, сейчас по городам России идёт новая волна телефонных звонков».

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирцев массово эвакуируют из-за сообщений о минировании

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Телефонный терроризм
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