В челябинском Миассе начата проверка после гибели девочки в пожаре

Миасс, Челябинская область, , 09:47 — REGNUM В Миассе Челябинской области начата доследственная проверка по факту гибели восьмилетней девочки во время пожара в жилом доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

По данным следствия, сгоревший дом находится на улице Зелёной. Тело ребёнка было найдено в ходе тушения огня. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник рано утром. В больницах оказались мужчина женщина и пятилетняя девочка. Сильнее всех пострадал мужчина, у него обожжено 60% тела. Сейчас он находится в реанимации.

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