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В омском детсаду воспитатель заклеивала детям рот скотчем

Происшествия

Следствие проводит проверку

В омском детсаду воспитатель заклеивала детям рот скотчем
kheinz
Ребенок

Омск, 28 января 2019, 09:27 — REGNUM  В Омске следователи начали проверку информации о том, что в одном из городских детсадов воспитательница связывала детей и заклеивала им рот скотчем. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в областном следственном управлении СКР.

В частности, информация об издевательствах над детьми появилась в омских пабликах в соцсетях.

«В ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, тщательно выяснены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям работников детского сада», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем, по данным омских массмедиа, воспитатель, о которой идёт речь, уволена.

Как уже сообщило ИА REGNUM, в ноябре 2017 года стало известно, что воспитательница, работавшая в частном детсаду в Омске, издевалась над детьми. Об этом в соцсетях сообщила бывшая сотрудница дошкольного учреждения. Также она пожаловалась на плохое питание в саду, плохую работу педагога с детьми и перегруженность групп.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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