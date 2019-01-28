Понедельник, 28 Января 2019 года
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ЧП на руднике в Якутии: названы возможные причины задымления

Происшествия

28 января в пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что в Оймяконском районе Якутии на золотом руднике «Бадран» на глубине 270 м было зафиксировано задымление

Якутск, 28 января 2019, 09:16 — REGNUM  Наиболее вероятными причинами задымления на руднике «Бадран» в Оймяконском районе Якутии рассматриваются короткое замыкание или курение в неустановленном месте. Об этом в понедельник, 28 января, сообщила пресс-служба МЧС Российской Федерации.

«Рассматриваются две причины (ЧП на руднике «Бадран»)», — говорится в сообщении.

28 января в пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что в Оймяконском районе Якутии на золотом руднике «Бадран» на глубине 270 м было зафиксировано задымление.

В экстренной службе рассказали, что ЧП произошло в бытовом помещении.

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