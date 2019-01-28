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Телефонный терроризм: очередь дошла до Красноярска

Происшествия

Массовые эвакуации из-за сообщений о минировании происходят в ряде регионов Сибири

Телефонный терроризм: очередь дошла до Красноярска
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Красноярск, 28 января 2019, 08:59 — REGNUM  Волна сообщений о минировании докатилась до Красноярска. В городских пабликах в соцсетях сегодня, 28 января, появляется информация об эвакуированных объектах — школах, медучреждениях.

В частности, по данным, обнародованным на странице паблика «Я живу в Красноярске», в списке эвакуированных зданий — школы №2, 66, 72, 82, 91, 95, больница №20, поликлиника №4.

«Дети жалуются, что их выпускают без сменки, и из-за этого они мерзнут на улице», — говорится в сообщении паблика.

В краевом главке МЧС, а также в полицию корреспонденту ИА REGNUM отказались прокомментировать эту информацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, телефонный террористы сегодня, 28 января, «атаковали» и другие регионы Сибири: Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую область, Хакасию. Ранее волна сообщений о минировании прокатилась по Иркутску и Улан-Удэ.

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Телефонный терроризм
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