Телефонный терроризм: очередь дошла до Красноярска

Красноярск, , 08:59 — REGNUM Волна сообщений о минировании докатилась до Красноярска. В городских пабликах в соцсетях сегодня, 28 января, появляется информация об эвакуированных объектах — школах, медучреждениях.

В частности, по данным, обнародованным на странице паблика «Я живу в Красноярске», в списке эвакуированных зданий — школы №2, 66, 72, 82, 91, 95, больница №20, поликлиника №4.

«Дети жалуются, что их выпускают без сменки, и из-за этого они мерзнут на улице», — говорится в сообщении паблика.

В краевом главке МЧС, а также в полицию корреспонденту ИА REGNUM отказались прокомментировать эту информацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, телефонный террористы сегодня, 28 января, «атаковали» и другие регионы Сибири: Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую область, Хакасию. Ранее волна сообщений о минировании прокатилась по Иркутску и Улан-Удэ.

Читайте также: Волна сообщений о минировании прокатилась по Омску

Читайте также: Телефонные террористы «атаковали» Хакасию

Читайте также: Новосибирцев массово эвакуируют из-за сообщений о минировании

Читайте также: Кемеровчан эвакуируют из больниц и школ из-за сообщений о минировании