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Спасти не удалось: на Южном Урале в огне погибла девочка

Происшествия

Три человека госпитализированы

Спасти не удалось: на Южном Урале в огне погибла девочка
Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Миасс, Челябинская область, 28 января 2019, 08:57 — REGNUM  В Миассе Челябинской области пожар погубил жизнь девятилетней девочки. Об этом сообщают местные СМИ.

Пожар возник в частном жилом доме ночью 28 января. Ребёнка пытались найти в пылающем жилище, но безуспешно.

Три человека госпитализированы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве, среди них мужчина, женщина и ребёнок. Мужчина находится в реанимации с ожогами 60% тела. У женщины и ребёнка ожоги небольшие, состояние, соответственно, средней тяжести и удовлетворительное. Они находятся в отделениях травматологии.

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Пожары в жилых домах
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