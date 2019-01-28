«Нелепые понты»: в Тюмени полиция разбирается с блогерами

Тюмень, , 08:41 — REGNUM В Тюмени задержали жителей города, которые ради популярности в сети идут на правонарушения. Их выходки ради забавных кадров в сети оборачиваются протоколами об административной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Блогера-«полицейского» задержали 26 января 2019 года. Мужчина переоделся в форму сотрудника ДПС и тормозил водителей. Видео с его шуточными претензиями к тюменским автомобилистам уже удалено из сети. А «весёлому гаишнику» грозит штраф в полторы тысячи рублей за незаконное ношение формы. Настоящими полицейскими составлен соответствующий протокол.

Вечером того же дня были задержаны молодые люди, которые устроили езду на Infitiny по Тюмени со страйкбольными автоматами в руках для видео «Поехали за хлебушком». Съёмка велась в тёмное время суток, и участники движения не могли разглядеть — настоящие автоматы в руках весёлой молодёжи или «игрушки». Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, правоохранители проводят проверку по факту нарушения правил перевозки людей и оружия в автомобиле. Причём из четырёх человек, участвовавших в съёмке, двое оказались несовершеннолетними.

https://www.instagram.com/p/BtBTFYOlOoY/

Большинство подписчиков «блогеров с автоматами» отрицательно оценили «смелость» поступка. Комментаторы пишут о «хайпожорстве», «несусветной глупости» и «нелепых понтах» создателей ролика «Поехали за хлебушком».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё один тюменские блогер летом 2018 года проехался по улицам города в ванной, размещённой в прицепе автомобиля. Ранее он же переодевался в русалку, привлекая внимание к огромным лужам в столице Тюменской области.

Читайте ранее в этом сюжете: «На позитиве!»: тюменcкий блогер проехал по городу в ванной