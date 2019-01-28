Школьный автобус попал в ДТП в Индии

Нью-Дели, , 08:37 — REGNUM На юго-востоке Индии попал в ДТП автобус с детьми. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на свои источники.

Авария произошла в понедельник, 28 января, в штате Андхра-Прадеш. По последним данным, в результате инцидента пострадали несколько человек, точное число которых пока не называется.

«Школьный автобус с 50 детьми попал в аварию в округе Гунтур», — передает вещатель.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автобуса, который в момент аварии был пьян. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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