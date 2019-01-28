В ЮАР лесной пожар угрожает окраинам Кейптауна

Кейптаун, , 08:26 — REGNUM Лесной пожар, который начался на известной горе Кейптауна Лайонс-хед, продвигается к жилым окраинам города, сообщает The Guardian Africa.

27 января люди были вынуждены начать эвакуацию. Представитель пожарной службы заявил, что на борьбу с огнем брошено 70 пожарников и 20 пожарных автомобилей.

Ветер затрудняет усилия по локализации пожара, сообщает представитель администрации по району Западный Кейп Джеймс-Брент Стьян.

Причина пожара неизвестна. Фотографии распространяются в социальных сетях с описанием: «армагеддон».