Понедельник, 28 Января 2019 года
08:29:12 МСК

В ЮАР лесной пожар угрожает окраинам Кейптауна

Происшествия

Причина пожара неизвестна

Кейптаун, 28 января 2019, 08:26 — REGNUM  Лесной пожар, который начался на известной горе Кейптауна Лайонс-хед, продвигается к жилым окраинам города, сообщает The Guardian Africa.

27 января люди были вынуждены начать эвакуацию. Представитель пожарной службы заявил, что на борьбу с огнем брошено 70 пожарников и 20 пожарных автомобилей.

Ветер затрудняет усилия по локализации пожара, сообщает представитель администрации по району Западный Кейп Джеймс-Брент Стьян.

Причина пожара неизвестна. Фотографии распространяются в социальных сетях с описанием: «армагеддон».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить