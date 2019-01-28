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Похищенная картина Куинджи найдена в Подмосковье

Происшествия

Полицейские нашли похищенную культурную ценность там, где указал 31-летний задержанный

Москва, 28 января 2019, 08:22 — REGNUM  Сотрудникам полиции удалось «по горячим следам» задержать подозреваемого в краже картины русского живописца Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом сообщили 28 января в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве отметили, что 31-летний подозреваемый был задержан в поселке Заречье Подмосковья. Гражданин сообщил сотрудникам полиции, что спрятал полотно на стройке в Одинцовском районе. Сообщается, что полицейские нашли похищенную культурную ценность там, где указал задержанный.

«По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что страховая стоимость картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», похищенной из залов Третьяковской галереи, составляет 12 млн рублей.

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Хищения из музеев
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