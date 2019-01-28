В Екатеринбурге обманутые пайщики «Нового Уктуса – 5» вновь вышли на пикет

Екатеринбург, , 08:05 — REGNUM В Екатеринбурге на площади Труда пайщики недостроенной пятой очереди жилого комплекса «Новый Уктус» провели очередной пикет. На мероприятии присутствовали порядка 40 человек.

Как сообщили организаторы, это уже 18-й митинг участников долевого строительства «Нового Уктуса — 5», которые вложили свои средства на строительство дома по улице Самолётная, 31 «а» ещё в 2013 году. Два года назад застройщик прекратил работы, ситуация попала в поле зрения правоохранительных органов, в результате чего были возбуждены уголовные дела.

На данный момент строительство продолжает другая компания, руководство которой обещает построить не 25-этажный, а 16-этажный дом к концу 2019 года, а также решить вопрос с компенсацией вложенных пайщиками средств на встрече с региональным правительством. Тем не менее граждане намерены продолжить акции протеста и выйти на митинг 15 февраля, сообщает «Накануне.ru».

Как сообщало ИА REGNUM, также в правительстве Свердловской области намерены в первой половине 2019 года решить вопрос компенсации участникам долевого строительства домов в Арамили. Пайщики получат денежные средства или квартиры из фонда новых застройщиков.

Всего в регионе на начало 2019 года существует 11 долгостроев, квартиры в которых должны получить 897 свердловчан. По итогам прошлого года в производстве у следователей находилось 26 уголовных дел, связанных с махинациями в сфере долевого строительства, а 12 из них в 2018 году переданы в суд для рассмотрения по существу.

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