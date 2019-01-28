Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии возросло до 58

Бразилиа, , 07:47 — REGNUM В результате прорыва дамбы на руднике по добыче железной руды в юго-западном бразильском районе Минас-Жейра погибли не менее 58 человек, сообщает 28 января Globo.

Ранее сообщалось о 40 погибших. По данным издания, еще 305 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, 25 января на руднике в муниципалитете Брумадинью произошел прорыв плотины, в результате которого потоки грязи затопили здания горнодобывающей компании и дома местных жителей. Властями штата Минас-Жейрас объявлен трехдневный траур по погибшим.

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