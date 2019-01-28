На золотом руднике в Якутии произошло задымление

Якутск, , 07:41 — REGNUM В Оймяконском районе Якутии на золотом руднике «Бадран» на глубине 270 метров было зафиксировано задымление. Об этом сообщает 28 января пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В экстренной службе рассказали, что инцидент произошел в бытовом помещении.

«Установлено, что на поверхность выведены все сотрудники рудника. Погибших, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на текущий момент проводится проветривание рудника.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно, что на одном из рудников Забайкальского края погибли двое шахтеров. По предварительным данным, горняки погибли от отравления угарным газом.

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